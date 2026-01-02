Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Gefängnis abgewendet

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 32-Jährigen drohte ein Monat Gefängnis.

Der Mann wurde am Morgen gegen 9:40 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines Transporters in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf der Rastanlage Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Monat verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 1.200 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro aufzubringen.

So konnte der 32-Jährige seine Reise im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell