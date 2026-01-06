Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mutmaßlicher Autodieb bei Grenzkontrolle verhaftet - Verdacht des schweren Bandendiebstahls

Nordhorn (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrolle wurde Montagabend ein gesuchter 24-Jähriger an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Dem 24-Jährigen wird zur Last gelegt, als Mitglied einer Bande an mehreren Autodiebstählen beteiligt gewesen zu sein.

Der 24-Jährige war Beifahrer in einem PKW, der im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen nach der Einreise aus den Niederlanden gegen 22:10 Uhr auf der Denekamper Straße in Nordhorn angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Pole von der Justiz gesucht wurde. Ihm wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Er ist dringend verdächtig, in fünf Fällen als Teil einer Bande am Diebstahl von Autos beteiligt gewesen zu sein, die damit einen Gesamtschaden von mindestens 300.000 Euro verursacht hat.

Ein Gericht hatte darum Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen angeordnet. Er wurde daraufhin nicht nur in Deutschland, sondern europaweit per Haftbefehl gesucht. Nach seiner Verhaftung durch die Bundespolizei verbrachte der 24-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde Dienstagvormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Nordhorn vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell