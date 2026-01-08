Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl an der Grenze vollstreckt

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 30-Jährige muss ins Gefängnis.

Der Mann wurde am Morgen gegen 9:20 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Polen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort verurteilt worden. Da er den haftbefreienden Betrag von 7.500 Euro nicht aufbringen konnte, muss er nun für fünf Monate ins Gefängnis.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell