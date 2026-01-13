Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 23-Jähriger wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat letzte Nacht bei der Einreisekontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze einen 23-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Der 23-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:40 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Georgier mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wird. Aus einer Verurteilung wegen Diebstahls in zwei Fällen musste er noch eine Geldstrafe von 410,- Euro begleichen oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 82 Tagen verbüßen. Im zweiten Haftbefehl wird dem 23-Jährigen Last gelegt, als Mitglied einer Bande an mehreren Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. Ein Gericht hatte darum die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

