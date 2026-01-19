Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof Emden vollstreckt

Emden (ots)

Am Freitagabend hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Emden festgenommen. Gegen den 21-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er sitzt jetzt im Gefängnis.

Der Mann war einer Streife der Bundespolizei am Abend gegen 20:10 Uhr im Hauptbahnhof Emden aufgefallen und kontrolliert worden. Bei einem Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der 21-jährige Deutsche von der Justiz gesucht wurde. Ihm werden mehrere Diebstahlsdelikte zur Last gelegt. Da er zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen war, hatte das zuständige Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Außerdem interessierte sich die Justiz in neun weiteren Fällen für seinen aktuellen Aufenthaltsort.

Der Verhaftete wurde am Samstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell