Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

Barth (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin.

Hier der Link zur Fahndung: https://is.gd/N0z54R.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231 6720), über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell