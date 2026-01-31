PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrug durch sogenannten Schockanruf in Torgelow

PR Ueckermünde (ots)

Am Abend des 30. Januar 2026 wurde der Polizei ein Betrug zum 
Nachteil einer 88-jährigen Frau in Torgelow bekannt.

Die Geschädigte erhielt im Laufe des Tages einen sogenannten 
Schockanruf. In einem etwa zweistündigen Telefongespräch wurde ihr 
vorgetäuscht, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall 
verursacht und befinde sich nun in Haft. Zur angeblichen Freilassung 
sei die Zahlung einer Kaution erforderlich. Hierzu wurde die Seniorin
aufgefordert, Bargeld und Wertgegenstände bereitzustellen.

Gegen 20:40 Uhr erschien schließlich eine bislang unbekannte 
männliche Person an der Wohnung der Geschädigten, um die Wertsachen 
entgegenzunehmen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-          Alter: etwa 30 bis 35 Jahre
-          Größe: ca. 170 cm
-          Statur: stabil
-          Haare: dunkel
-          Erscheinungsbild: europäisch
-          Besonderheit: sprach nicht mit der Geschädigten


Die 88-Jährige übergab dem Täter rund 15.000 Euro Bargeld sowie 
weitere Wertgegenstände.

Nach der Übergabe entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte 
Richtung.

Die Geschädigte erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die am 
30. Januar 2026 gegen 20:40 Uhr im Bereich der Albert-Einstein-Straße
in Torgelow verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu 
dem beschriebenen Mann machen können, werden gebeten, sich mit 
sachdienlichen Hinweisen an die Einsatzleitstelle des 
Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter 0395/5582 2224 oder an jede 
andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen. Täter setzen 
ihre Opfer gezielt unter Druck, um sie zu schnellen Geldübergaben zu 
bewegen. Es gibt in diesem Sinne keine Kaution in Deutschland, mit 
der Angehörige freigekauft werden können, wenn sie einer Straftat 
beschuldigt werden. Polizeibehörden fordern niemals telefonisch die 
Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Im Zweifel sollten 
Betroffene das Gespräch sofort beenden und selbstständig Kontakt mit 
Angehörigen oder der Polizei aufnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann, Polizeirat
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:15

    POL-NB: Snack-Automat gesprengt - hoher Sachschaden

    Neustrelitz (ots) - In Neustrelitz ist ein Snack-Automat am Rudi-Arndt-Platz heute Nacht durch Böller gesprengt worden. Mutmaßlich im Zeitraum zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr haben ein oder mehrere bisher Unbekannte den Automaten durch die Sprengung so beschädigt, dass er Totalschaden hat. Allein diesbezüglich wird der Schaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen mindestens 800 Euro Wert der gestohlenen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:01

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

    Barth (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin. Hier der Link zur Fahndung: https://is.gd/N0z54R. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231 6720), über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:24

    POL-NB: Zwei Jugendliche nach diversen Taten in Haft

    Neubrandenburg (ots) - Seit gestern Nachmittag befinden sich zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) in Untersuchungshaft. Beide waren in Neubrandenburg - teilweise in Begleitung weiterer Jugendlicher - immer wieder als mutmaßliche Haupttäter mit Straftaten aufgefallen bzw. gelten in verschiedenen Fällen als Tatverdächtige. Darunter auch wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Polizisten des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren