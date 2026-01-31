PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wild auf der Fahrbahn - Ausweichmanöver endet an Straßenbaum

Neustrelitz (ots)

Am 31.01.2026 um 07:15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Kenntnis von einem 
Verkehrsunfall auf einem land- und forstwirtschaftlichen 
Verbindungsweg zwischen Prillwitz und Usadel. Der Notruf wurde durch 
das automatische eCall-System des verunfallten PKW ausgelöst. Die 
Feuerwehr Blumenholz, ein Rettungswagen sowie das Polizeihauptrevier 
Neustrelitz wurden alarmiert.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer den 
Verbindungsweg aus Richtung Prillwitz kommend in Fahrtrichtung 
Usadel, als mehrere Wildtiere die Fahrbahn querten. 
Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor der 65-Jährige 
Deutsche auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das 
Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.
Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren 
Untersuchung in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der PKW des 
Post- und Kurierdienstes war nicht mehr fahrbereit und musste 
geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 
Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

