Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wild auf der Fahrbahn - Ausweichmanöver endet an Straßenbaum

Neustrelitz (ots)

Am 31.01.2026 um 07:15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf einem land- und forstwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen Prillwitz und Usadel. Der Notruf wurde durch das automatische eCall-System des verunfallten PKW ausgelöst. Die Feuerwehr Blumenholz, ein Rettungswagen sowie das Polizeihauptrevier Neustrelitz wurden alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer den Verbindungsweg aus Richtung Prillwitz kommend in Fahrtrichtung Usadel, als mehrere Wildtiere die Fahrbahn querten. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor der 65-Jährige Deutsche auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der PKW des Post- und Kurierdienstes war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

