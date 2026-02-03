PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall: 30-Jährige wird leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

An der Lenneuferstraße kam es am Montag (02.02.2026) zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Suzuki Alto um etwa 13.30 Uhr hinter einem VW T-Roc einer 30-Jährigen. Der Mann bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät und kollidierte mit dem VW. Durch die Wucht der Kollision erlitt die 30-Jährige leichte Verletzungen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos wiesen leichte Schäden auf. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

