POL-HA: Auffahrunfall: 30-Jährige wird leicht verletzt
Hagen-Hohenlimburg (ots)
An der Lenneuferstraße kam es am Montag (02.02.2026) zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Suzuki Alto um etwa 13.30 Uhr hinter einem VW T-Roc einer 30-Jährigen. Der Mann bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät und kollidierte mit dem VW. Durch die Wucht der Kollision erlitt die 30-Jährige leichte Verletzungen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Autos wiesen leichte Schäden auf. (rst)
