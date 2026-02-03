Polizei Hagen

POL-HA: Bezirksdienst vollstreckt Haftbefehl - Geladene Waffe aufgefunden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (02.02.2026) suchte ein Team des Hagener Bezirksdienstes gegen 14:50 Uhr die Tuchmacherstraße auf. Dort waren die Beamten auf der Suche nach einem 53-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Die Polizisten fanden den Mann und durchsuchten ihn. Auch dieses Mal führte er nicht nur Betäubungsmittel, sondern auch eine geladene und nicht zugelassene Schreckschusspistole mit sich. Die Beamten stellten die Waffe und die Drogen sicher, brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt und legten eine erneute Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell