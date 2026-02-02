Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigungen in Vorhalle gesucht - Unbekannte beschädigen 40 Autos

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (29.01.2026) und Freitagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter etwa 40 Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohandels in Vorhalle. Der 49-jährige Betreiber des Automarktes an der Herdecker Straße war am Freitag gegen 11.15 Uhr auf die Beschädigungen an den Autos aufmerksam geworden. Hierbei handelte es sich unter anderem um umgeknickte Antennen und Scheibenwischer sowie abgetretene Außenspiegel. Nach Angaben des 49-Jährigen waren die Fahrzeuge am Vorabend noch unbeschädigt. Die Kripo des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Feststellungen an der genannten Örtlichkeit gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

