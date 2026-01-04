POL-PDLU: Illegale Müllentsorgung 03.01.2026, 18:05 Uhr

Frankenthal (ots) - Am 02.01.2026 kam es in Frankenthal zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zunächst wurde ein Einbruch in eine Wohnung in der Mörscher Straße gemeldet, welcher sich mutmaßlich im Zeitraum von 17:00 - 18:00 Uhr ereignete. Hierbei wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Des Weiteren kam es zwischen etwa 18:30 - 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heßheimer Straße, bei welchem die ...

