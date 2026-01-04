PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Illegale Müllentsorgung 03.01.2026, 18:05 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Speyer über eine unsachgemäße Müllentsorgung durch einen Verkehrsteilnehmer in der Auestraße in Speyer hingewiesen. Demnach hatte eine männliche Person im Bereich der Bushaltestelle vor dem Kaufland-Parkplatz Farbeimer, Decken sowie einen Bierkasten mit leeren Flaschen auf dem Grünstreifen neben einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Da die Farbe aus dem Eimer auslief, musste der Baubetriebshof Speyer zur Beseitigung verständigt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 07:57

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht 03.01.2026, 12:00 Uhr - 03.01.2025, 12:20 Uhr

    Speyer (ots) - Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihren PKW für etwa 20 Minuten in einer Parklücke. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie eine nicht unerhebliche Beschädigung am Heck ihres PKW in geschätzter Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 10:10

    POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Wohngebäude

    Frankenthal (ots) - Am 02.01.2026 kam es in Frankenthal zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zunächst wurde ein Einbruch in eine Wohnung in der Mörscher Straße gemeldet, welcher sich mutmaßlich im Zeitraum von 17:00 - 18:00 Uhr ereignete. Hierbei wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Des Weiteren kam es zwischen etwa 18:30 - 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heßheimer Straße, bei welchem die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren