POL-PDLU: Illegale Müllentsorgung 03.01.2026, 18:05 Uhr
Speyer (ots)
Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Speyer über eine unsachgemäße Müllentsorgung durch einen Verkehrsteilnehmer in der Auestraße in Speyer hingewiesen. Demnach hatte eine männliche Person im Bereich der Bushaltestelle vor dem Kaufland-Parkplatz Farbeimer, Decken sowie einen Bierkasten mit leeren Flaschen auf dem Grünstreifen neben einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Da die Farbe aus dem Eimer auslief, musste der Baubetriebshof Speyer zur Beseitigung verständigt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
