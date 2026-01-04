Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht 03.01.2026, 12:00 Uhr - 03.01.2025, 12:20 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihren PKW für etwa 20 Minuten in einer Parklücke. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie eine nicht unerhebliche Beschädigung am Heck ihres PKW in geschätzter Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher oder das beteiligte Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Wer hat in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

