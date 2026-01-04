Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung in Schule - Zeugen gesucht 02.01.2026, 22:00 Uhr - 03.01.2026, 14:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gymnasium in der Otto-Mayer-Straße in Speyer gerufen. Was zunächst wie ein handelsüblicher Wasserschaden wirkte, entpuppte sich als handfeste Straftat in Form einer Sachbeschädigung: Augenscheinlich wurden sowohl die Waschbecken, sowie sämtliche Toiletten in einer Turnhalle mit Tüchern verstopft und anschließend Wasser aufgedreht. Das austretende Wasser lief teilweise bis in die Turnhalle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden. Wer hat in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

