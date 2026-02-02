Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Freitag (30.01.2026) zwischen 14 und 20 Uhr wurde ein E-Scooter aus einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße gestohlen. Der bisher unbekannte Täter drang durch die Haustür in das Mehrfamilienhaus ein, begab sich in den Keller und entwendete einen weißen E-Scooter der Marke Ninebot mit schwarzer Aufschrift aus einem der dort befindlichen Räume. Der Täter flüchtete unerkannt.

Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise vor, weshalb sie unter der Rufnummer 02331 986 2066 um Angaben von Zeugen bittet.

