POL-HA: E-Scooter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise
Hagen-Vorhalle (ots)
Am Freitag (30.01.2026) zwischen 14 und 20 Uhr wurde ein E-Scooter aus einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße gestohlen. Der bisher unbekannte Täter drang durch die Haustür in das Mehrfamilienhaus ein, begab sich in den Keller und entwendete einen weißen E-Scooter der Marke Ninebot mit schwarzer Aufschrift aus einem der dort befindlichen Räume. Der Täter flüchtete unerkannt.
Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise vor, weshalb sie unter der Rufnummer 02331 986 2066 um Angaben von Zeugen bittet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell