Polizei Hagen

POL-HA: 69-jähriger Hotelgast will Zimmer nicht verlassen und leistet Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Ein psychisch auffälliger Senior verweigerte am Sonntagnachmittag (01.02.2026), sein Zimmer im Hotel an der Straße "Am Hauptbahnhof" zu verlassen. Als Einsatzkräfte vor Ort erschienen, leistete der 69-Jährige Widerstand.

Das Hotelpersonal forderte den Mann auf, das Zimmer zu verlassen, da er bereits hätte auschecken sollen. Der Mann reagierte jedoch nicht und ließ die Zimmertür verschlossen. Zur Klärung der Situation riefen die Mitarbeitenden die Polizei hinzu. Als die Beamten den 69-Jährigen durch die verschlossene Tür ansprachen, verweigerte er zunächst weiterhin, die Tür zu öffnen. Zudem ergaben sich aufgrund seiner Aussagen deutliche Hinweise darauf, dass der Mann psychisch auffällig war. Nach mehreren Anläufen gelang es den Beamten schließlich, den Mann kommunikativ zum Öffnen der Tür zu überzeugen. Als er die Tür öffnete, ging er mit einer aggressiven Körperhaltung auf die Beamten zu. Sie beabsichtigten daraufhin, dem 69-Jährigen Handschellen anzulegen. Er versuchte, sich gegen die Maßnahme zu sperren. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, ihn zu fixieren und ihm die Handschellen anzulegen. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens informierten die Beamten das städtische Ordnungsamt. Sie übergaben den Mann an die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes, die ihn in eine psychiatrische Einrichtung brachten. (rst)

