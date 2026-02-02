PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Mann zieht Pistole am Bahnhof - Tatverdächtiger durch Polizei im Rahmen der Fahndung gestellt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitag (30.01.2026) riefen Zeugen die Polizei zum Berliner Platz. Dort konnte gegen 12:45 Uhr beobachtet werden, wie ein Mann einen anderen während einer Auseinandersetzung mit einer Pistole bedrohte. Anschließend floh der Unbekannte mit einem schwarzen Audi. Die Polizei begann mit Hinweisen auf das Kennzeichen mit der Fahndung und konnte das Fahrzeug wenige Minuten später in der Frankfurter Straße anhalten. Die Beamten sprachen mit gezogenen Dienstpistolen drei Männer (22, 26, 28) aus dem Audi heraus und fesselten sie zunächst. Der 28-Jährige gestand einen Streit mit einem Mann am Bahnhof, stritt den Einsatz einer Pistole jedoch ab. Im Handschuhfach fanden die Polizisten eine Gaspistole, die sie sicherstellten. Anschließend entließen sie die Männer nach einer Personalienfeststellung und legten eine Anzeige wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz und wegen einer Bedrohung vor. Weitere Zeugenhinweise zum Geschehen am Bahnhof werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

