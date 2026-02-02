Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer schüchtert mehrfach Passanten ein

Hagen-Mitte (ots)

Ein 28-jähriger Hagener schrie am Samstag (31.01.) in der Fußgängerzone mehrere Personen an und schüchterte sie durch sein aggressives Verhalten ein. Zunächst erteilte ihm eine Streifenwagenbesatzung gegen 10.30 Uhr einen Platzverweis, dem er nachkam. Da der Mann um 12 Uhr und um 12.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs erneut unverändert negativ auftrat, wählten Passanten erneut den Notruf. Während Polizisten mit dem 28-Jährigen sprachen, äußerte er sich immer wieder provokant, schrie und verhielt sich Unbeteiligten gegenüber aggressiv. Da eine Besserung nicht zu erwarten war, nahmen die Beamten den 28-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,3 Promille. (arn)

