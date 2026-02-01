PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen wurde durch den Verkehrsdienst der Polizei Hagen eine Geschwindigkeitskontrolle vor einem Kindergarten in Haspe durchgeführt.

Im Rahmen der Überwachung wurde um 08:30 Uhr ein PKW (Suzuki Alto) mit leicht überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der Autofahrer wurde bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 43 km/h gemessen. Allerdings stellte sich heraus, dass dies das kleinste Problem des Autofahrers ist. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wollten die Polizisten dessen Führerschein kontrollieren.

Der 31jährige Mann gab zunächst an, seine Geldbörse zuhause vergessen zu haben, in der sich auch sein Führerschein befinden sollte. Eine entsprechende Überprüfung durch die Polizisten ergab allerdings, dass der Mann gar keinen Führerschein hat. Auf Nachfrage gab der Familienvater zu, noch nie einen Führerschein besessen zu haben.

Das Auto habe er sich vom Vater seiner Lebensgefährtin geliehen, um seine Tochter zum Kindergarten fahren zu können.

Neben dem Bußgeld für die Geschwindigkeitsüberschreitung (50 Euro) erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, das mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Das Auto wurde von seiner Lebensgefährtin abgeholt. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

