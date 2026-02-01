Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksamer Zeuge

Hagen (ots)

Samstagabend gegen 23 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der stark torkelnd zu einem Auto ging, dort einstieg und wegfuhr.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten das Auto (Volvo) auf einem Parkplatz an der Schwerter Straße abgestellt auffinden.

Da der Zeuge eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben konnte, wurde die Halteranschrift aufgesucht. Dort trafen die Polizisten auf einen Mann, auf den die Beschreibung voll zutraf. Es handelte sich um den 60jährigen Fahrzeughalter, der auf Nachfrage einräumte, Alkohol getrunken zu haben. Dies war ihm auch deutlich anzumerken.

Aufgrund der Zeugenaussage und der Gesamtumstände erhärtete sich der Verdacht, dass der Halter auch der Fahrer des Volvos war. Da der Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren in Form einer Strafanzeige eingeleitet. Der betroffene Mann händigte freiwillig seinen Führerschein aus, welcher sichergestellt wurde. (tr)

