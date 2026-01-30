Polizei Hagen

POL-HA: Mann will nach Kneipenbesuch Auto fahren - Zeugen stellen sich in den Weg

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zuerst besuchte ein Hagener am Donnerstag (29.01.) eine Kneipe, anschließend fuhr der Mann stark alkoholisiert mit seinem Auto, bis sich ihm Zeugen in den Weg stellten. Sie verständigten um 18.55 Uhr die Polizei und gaben an, mit dem 44-Jährigen zusammen Alkohol konsumiert zu haben. Der Hagener habe mindestens eine halbe Flasche Schnaps getrunken. Als er raus zu seinem Dacia ging und losfuhr, stoppten ihn die Zeugen. Einer der Zeugen berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass er es nicht verantworten kann, dass jemand alkoholisiert einen PKW führt, deshalb habe er angerufen. Nachdem der 44-Jährige gestoppt wurde, sei er in seine Wohnung in Wehringhausen gegangen. Die Einsatzkräfte suchten die Anschrift des Mannes auf. Während des Gespräches lallte er. Er hatte einen erröteten Kopf und schwankte beim Gehen. Bei einem Test zeigte das Gerät 1,4 Promille an. Er musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten ihm bis auf Weiteres die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

