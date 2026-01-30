POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Hohenlimburg gesucht
Hagen-Hohenlimburg (ots)
Am Donnerstagnachmittag (29.01.2026), gegen 14:00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung auf der Königsberger Straße in Hohenlimburg. Unbekannte hatten die Scheibe der Bushaltestelle "Rundturnhalle" eingeschlagen. Ein 15-jähriger Zeuge hielt sich mit einem Bekannten in einer Nebenstraße auf und hörte einen lauten Knall. Sie liefen sofort zur Bushaltestelle und sahen dort mehrere Jugendliche, die an der Bushaltestelle standen. Angaben zu möglichen Tätern konnten die Zeugen nicht machen. Die Kripo ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (fich)
