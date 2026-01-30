Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger muss ins Polizeigewahrsam nach wiederholter Ruhestörung

Hagen-Emst (ots)

Nachdem ein 28 Jahre alter Mann in der Nacht auf Freitag (30.01.2026) wiederholt durch Ruhestörungen auf Emst auffiel und sich uneinsichtig zeigte, nahmen ihn Polizeibeamte in Gewahrsam. Um circa 2.30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Elmenhorststraße gerufen, wo ein Mann in seiner Wohnung sehr laute Musik hörte. Die Polizisten forderten den 28-Jährigen auf, die Lautstärke zu reduzieren, und ermahnten ihn. Der Aufforderung kam der Mann jedoch nur kurzzeitig nach. Als die Beamten erneut aufgrund erheblicher Ruhestörung vor Ort erschienen und sich der Mann uneinsichtig sowie unkooperativ zeigte, brachten die Einsatzkräfte den Mann ins Polizeigewahrsam. Der Mann erhielt eine entsprechende Anzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell