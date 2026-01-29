Polizei Hagen

POL-HA: Senior steht auf Parkstreifen und tritt im Leerlauf eine Stunde auf das Gaspedal

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (28.01.) verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem ein Autofahrer eine Stunde lang mit laufendem Motor auf der Kölner Straße stand. Der 84-Jährige habe nach Angaben des Melders durchgehend im Stand auf das Gaspedal getreten. Zwischenzeitlich sei der Hagener so zurückgefahren, dass er einen Pkw touchierte. Der andere Fahrer habe jedoch keinen Schaden festgestellt, daher sei es nicht zu einer Unfallaufnahme gekommen. Außerdem sei der Senior vorwärts gegen den Busch am Ende des Parkstreifens gefahren.

Eine Streifenwagenbesatzung sprach den 84-Jährigen, der sich mit einem VW nach wie vor auf dem Parkstreifen befand und im Leerlauf auf das Gaspedal trat, an. Er hörte dabei zudem laut Musik. Während sich die Beamten mit dem Mann unterhielten und die Umstände erfragten, machte er unterschiedliche und teils widersprüchliche Angaben. Aufgrund der Feststellungen fertigten die Polizisten, die den 84-Jährigen mit dem Streifenwagen zu seiner Wohnanschrift begleiteten, nach dem Einsatz einen Bericht an das Straßenverkehrsamt, um eine Überprüfung der Fahreignung in die Wege zu leiten. Die Fahrt nach Hause war ohne besondere Feststellungen verlaufen. (arn)

