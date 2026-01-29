Polizei Hagen

POL-HA: 45-Jähriger zerschlägt Autoscheiben nach Verweis aus Volmegalerie

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) riefen Mitarbeiter der Volmegalerie gegen 14 Uhr die Polizei. Sie hatten einen 45-Jährigen der Mall verwiesen, nachdem er Ware in einem Geschäft in seine Tasche steckte. Die Männer begleiteten ihn nach draußen. Dort warf er aus einiger Entfernung eine Glasflasche nach ihnen, die neben zwei Kindern zerschellte. Der Betrunkene stakste in Richtung des Parkhauses, wo er mit einer weiteren Glasflasche die Frontscheibe eines PKW und die Heckscheibe eines weiteren Autos beschädigte. Die Mitarbeiter rangen den Randalierer zu Boden, der sich kräftig durch Schläge wehrte und zu spucken begann. Dabei verletzte sich der 45-Jährige. Die hinzugerufenen Polizisten legten ihm Handfesseln an, brachten den Mann in ein Krankenhaus und legten nach Ermittlung seiner Personalien zwei Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. (hir)

