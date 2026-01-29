POL-HA: Kontrolle durch Verkehrsdienst - Mann in Firmenfahrzeug fährt ohne Führerschein
Hagen-Mittelstadt (ots)
Am Mittwoch (28.01.2026) kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei gegen 14 Uhr die Durchfahrt an der Hindenburgstraße. Dort missachtete ein Ford die vorgeschriebene Fahrtrichtung. Als das Streifenteam den Fahrer kontrollierte, überreichte der 35-Jährige nur einen Personalausweis und die Fahrzeugpapiere. Seinen Führerschein, so der Mann, könne er gerade nicht auffinden. Die Polizisten fanden heraus, dass dem 35-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits 2014 entzogen und nicht neu erteilt worden war. Sie untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell