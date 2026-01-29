PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Kontrolle durch Verkehrsdienst - Mann in Firmenfahrzeug fährt ohne Führerschein

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei gegen 14 Uhr die Durchfahrt an der Hindenburgstraße. Dort missachtete ein Ford die vorgeschriebene Fahrtrichtung. Als das Streifenteam den Fahrer kontrollierte, überreichte der 35-Jährige nur einen Personalausweis und die Fahrzeugpapiere. Seinen Führerschein, so der Mann, könne er gerade nicht auffinden. Die Polizisten fanden heraus, dass dem 35-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits 2014 entzogen und nicht neu erteilt worden war. Sie untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

Weitere Meldungen: Polizei Hagen
