PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Mann zieht Messer und verletzt 22-Jährigen leicht

Hagen-Mitte (ots)

Als sich zwei Männer am Dienstagabend (27.01.2026) auf dem Berliner Platz stritten, verletzte einer der Beteiligten den anderen leicht mit einem Messer. Der unbekannte Täter flüchtete.

Der 22-Jährige traf sich um etwa 23.10 Uhr mit einem Bekannten auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Zuge des Gespräches entwickelte sich ein Streit, der zu einer Attacke des Bekannten führte. Dadurch wurde der 22-Jährige leicht verletzt und flüchtete. Der Täter entfernte sich mit zwei Begleitern. Einsatzkräfte der Polizei leiteten eine Fahndung nach den flüchtigen Personen ein, konnten sie jedoch nicht antreffen. Der Haupttäter ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, war etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den drei Männern jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:37

    POL-HA: Zwei Einhandmesser sichergestellt - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

    Hagen (ots) - Polizeibeamte stellten am Dienstagnachmittag (27.01.2026) in Altenhagen und am Hauptbahnhof bei Personenkontrollen zwei verbotene Einhandmesser sicher. Gegen 12.30 Uhr trafen sie an einem Supermarkt in der Freiligrathstraße auf einen 33-jährigen Mann, bei dem sie ein Einhandmesser fanden. Dadurch, ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:55

    POL-HA: Vermisste Seniorin - Wo ist Ursula S.?

    Hagen-Halden (ots) - Die 75-jährige Vermisste verließ am 27.01.2026 gegen 11:45 Uhr ihre Wohnung in der Haldener Straße. Sie war lediglich leicht und ohne Jacke bekleidet. Weitere persönliche Gegenstände, wie beispielsweise ihr Mobiltelefon, führt sie nicht mit sich. Seitdem ist Ursula S. unbekannten Aufenthaltes. Auffällig am Erscheinungsbild der Vermissten sind neben der nicht witterungsangepassten Bekleidung die ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:50

    POL-HA: Nackt auf Balkon: 36-Jähriger wird festgenommen

    Hagen-Vorhalle (ots) - In Vorhalle nahmen Polizeibeamte am Dienstag (27.01.2026) einen 36-jährigen Exhibitionisten fest, der einen offenen Haftbefehl hatte. Zeugen meldeten, dass sich der Mann bereits mehrfach auf seinem Balkon entblößt und sich an seinem Glied berührt hatte. Sie meldeten ihre Beobachtungen richtigerweise der Polizei, die sich zu der Wohnung an der Brandenburger Straße begab. Dort konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren