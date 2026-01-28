Polizei Hagen

POL-HA: Mann zieht Messer und verletzt 22-Jährigen leicht

Hagen-Mitte (ots)

Als sich zwei Männer am Dienstagabend (27.01.2026) auf dem Berliner Platz stritten, verletzte einer der Beteiligten den anderen leicht mit einem Messer. Der unbekannte Täter flüchtete.

Der 22-Jährige traf sich um etwa 23.10 Uhr mit einem Bekannten auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Zuge des Gespräches entwickelte sich ein Streit, der zu einer Attacke des Bekannten führte. Dadurch wurde der 22-Jährige leicht verletzt und flüchtete. Der Täter entfernte sich mit zwei Begleitern. Einsatzkräfte der Polizei leiteten eine Fahndung nach den flüchtigen Personen ein, konnten sie jedoch nicht antreffen. Der Haupttäter ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, war etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Figur und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den drei Männern jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell