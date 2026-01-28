Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Einhandmesser sichergestellt - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Hagen (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagnachmittag (27.01.2026) in Altenhagen und am Hauptbahnhof bei Personenkontrollen zwei verbotene Einhandmesser sicher. Gegen 12.30 Uhr trafen sie an einem Supermarkt in der Freiligrathstraße auf einen 33-jährigen Mann, bei dem sie ein Einhandmesser fanden. Dadurch, dass es sich mit einer Hand öffnen ließ und die Klinge nach dem Öffnen arretiert war, stellte es einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellten das Messer sicher. Gegen 17 Uhr kontrollierten weitere Polizisten einen 43-jährigen Mann auf dem Berliner Platz. Auch er hatte in einer seiner Jackentaschen ein Messer dabei, das die Beamten sicherstellten und im Anschluss zur Anzeige brachten. (sen)

