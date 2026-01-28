Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls

Hagen (ots)

Am 18. Juli 2025 brach ein unbekannter Mann in Büroräume in der Frankfurter Straße in Hagen ein. Der Tatverdächtige durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten und flüchtete nach dem Einbruch ohne Diebesgut.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben?

Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/193076

Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um sachdienliche Hinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell