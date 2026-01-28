PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls

Hagen (ots)

Am 18. Juli 2025 brach ein unbekannter Mann in Büroräume in der Frankfurter Straße in Hagen ein. Der Tatverdächtige durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten und flüchtete nach dem Einbruch ohne Diebesgut.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben?

Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/193076

Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um sachdienliche Hinweise. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:05

    POL-HA: Standkontrolle des Schwerpunktdienstes führt zu mehreren Feststellungen

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag (27.01.2026) führten uniformierte Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes sowie der Polizeiwache Haspe am Graf-von-Galen-Ring Fahrzeugkontrollen im Rahmen einer Standkontrolle durch. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Verstöße fest. In zwei Fällen wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:35

    POL-HA: Zeugen nach Einbruch in mehrere Kellerräume gesucht

    Hagen-Haspe (ots) - Zwischen Freitagmittag (23.01.) und Montagvormittag (26.01.) wurde in der Kölner Straße in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Kellerräume eingebrochen. Insgesamt waren zehn Räume betroffen. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Ein 52-jähriger Hagener, dessen Keller ebenfalls aufgebrochen wurde, konnte angeben, dass die Keller am Freitag, um 12 Uhr, noch in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren