Polizei Hagen

POL-HA: Standkontrolle des Schwerpunktdienstes führt zu mehreren Feststellungen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) führten uniformierte Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes sowie der Polizeiwache Haspe am Graf-von-Galen-Ring Fahrzeugkontrollen im Rahmen einer Standkontrolle durch. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Verstöße fest. In zwei Fällen wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen Fahrzeugführer festgestellt; in weiteren zwei Fällen richteten sich entsprechende Verstöße gegen die jeweiligen Halter. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet; es bestand der Verdacht auf eine Beeinflussung durch THC, eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Darüber hinaus war ein Kind im Fahrzeug nicht gesichert. Neben den festgestellten Verstößen führten die Einsatzkräfte weitere Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie damit einhergehende Bürgergespräche durch. Kontrollen werden auch in nächster Zukunft stattfinden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

