Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in mehrere Kellerräume gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen Freitagmittag (23.01.) und Montagvormittag (26.01.) wurde in der Kölner Straße in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Kellerräume eingebrochen. Insgesamt waren zehn Räume betroffen. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Ein 52-jähriger Hagener, dessen Keller ebenfalls aufgebrochen wurde, konnte angeben, dass die Keller am Freitag, um 12 Uhr, noch in einem unbeschädigten Zustand waren. Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

