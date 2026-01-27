Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer fordert Polizisten zum Kampf auf

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (27.01.) kam es in der Oeger Straße wiederholt zur Störung der Nachtruhe und zu mehreren Polizeieinsätzen. Aufgrund der anhaltenden Ruhestörung lösten Einsatzkräfte schließlich eine Feier in der Wohnung eines 37-Jährigen auf. Augenscheinlich brachte den Mann dies dermaßen in Rage, dass er lautstark in seiner Wohnung schrie, Möbel verrückte und gegen Wände schlug, nachdem die Beamten seine Wohnung verlassen hatten.

Um 3.15 Uhr suchte die Streifenwagenbesatzung die Anschrift des Hageners bereits das vierte Mal in Folge auf, um ihn zur Ruhe zu ermahnen. Der 37-Jährige zeigte sich jedoch wenig einsichtig. Da alle bis dahin getroffenen Maßnahmen keinerlei Wirkung zeigten, nahmen die Polizisten den Randalierer in Gewahrsam. Dieser sperrte und weigerte sich, in das Einsatzfahrzeug zu steigen, sodass die Beamten den Mann zwingen mussten. Während der Fahrt versuchte der Hagener dann, einen Beamten anzuspucken und sich abzuschnallen. Er musste an der Autoscheibe fixiert werden.

Der Mann forderte den Polizisten deshalb auf, mit ihm im Eins-gegen-Eins-Duell zu kämpfen. Der 37-Jährige gab an, dem Beamten zeigen zu wollen, dass er der Stärkere sei. Für einen fairen Kampf solle der Polizist seine Handschuhe, Waffe und die Schutzweste ablegen. Im Polizeigewahrsam führte der Randalierer einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Das Messgerät zeigte 1,5 Promille an. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (arn)

