Polizei Hagen

POL-HA: Fremder verschafft sich mit Trick Zugang zur Wohnung eines Seniors

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag (26.01.) klingelte eine unbekannte Person gegen 11.30 Uhr bei einem Senior, der in einem Mehrfamilienhaus in der Dömbergstraße wohnt. Die Person habe mit einem Zettel in der Hand zunächst nach Kleingeld gefragt. Nachdem der 85-Jährige die Aufforderung verneinte, fragte der Mann den Hagener nach einem Glas Wasser. Der 85-Jährige gab an, dass er nicht unfreundlich sein wollte. Er forderte den Mann auf, im Wohnungsflur zu warten, während er in die Küche ging. Der Fremde fing an, sich in der Wohnung umzusehen, konnte durch den Senior jedoch gestoppt werden, bevor er das Schlafzimmer betrat. Nachdem der Hagener den Unbekannten aus der Wohnung führte, verständigte er die Polizei.

Der 85-Jährige beschrieb den Tatverdächtigen, der augenscheinlich nach Diebesgut Ausschau hielt und sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschaffte, wie folgt: männlich, 40-45 Jahre alt, 165-170 cm groß, dick, schwarze, volle Haare. Der Mann trug eine braun-grün verwaschene Winterjacke, graue Jeans und humpelte mit dem rechten Bein.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell