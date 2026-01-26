Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach versuchtem schweren Raub gesucht - Hagener mit Pfefferspray besprüht

Hagen-Mitte (ots)

Ein Hagener wollte am Freitag (23.01.) gegen 12.20 Uhr einen E-Scooter im Bereich der Frankfurter Straße/Hochstraße nutzen. Während er dabei war, den Roller zu mieten, ergaben sich mit seinem Smartphone technische Probleme aufgrund einer fehlenden Internetverbindung. Der 38-Jährige habe sich einige Schritte entfernt, um das Problem zu lösen, als ein anderer Mann zu dem E-Scooter ging, um diesen zu aktivieren.

Während der Hagener ein zweites Smartphone nutzen wollte, sprach ihn der Unbekannte an und forderte ihn auf, ihm sein Geld zu geben. Der Unbekannte habe sich kurzzeitig zur Seite gedreht und etwas aus seiner Jackentasche geholt. Da der 38-Jährige davon ausging, dass er mit etwas beworfen wird, habe er sich einen Arm vor das Gesicht gehalten. Kurz darauf habe der Unbekannte ihn mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchtete er ohne Beute mit dem Roller in Fahrtrichtung Innenstadt.

Der 38-Jährige sei dem Tatverdächtigen noch einige Meter hinterhergelaufen. Später hielt er eine Streifenwagenbesatzung, die durch die Fußgängerzone fuhr, an, und berichtete den Beamten von dem Vorfall. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Den Tatverdächtigen konnte der Hagener, der sich bei Bedarf eigenständig in ärztliche Behandlung geben wollte, wie folgt beschreiben: Männlich, 17 bis 19 Jahre alt, etwa 1,87 m groß, lockige braune Haare, die als Vokuhila geschnitten waren. Der Mann trug einen grauen Gebetsmantel und eine schwarze Stoffweste.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 für Hinweise bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell