PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter 28-Jähriger greift Busfahrer an

Hagen-Mitte (ots)

Ein 28-Jähriger betrat am Sonntagmorgen (25.01.2026) einen Bus am Hauptbahnhof und griff den 64 Jahre alten Fahrer an. Der 64-Jährige eilte dem Mann hinterher und wurde geschlagen.

Der 28-Jährige begab sich um etwa 6.20 Uhr in einen Bus, der am ZOB wenig später seine Fahrt beginnen sollte. Der Busfahrer ließ den Mann bereits einsteigen und wurde von ihm in der Fahrerkabine angegangen. Er forderte den Fahrgast auf, den Bus zu verlassen, woraufhin der Mann ausrastete und eine volle Getränkedose nach dem Busfahrer warf. Anschließend verließ der Randalierer den Bus.

Der 64-Jährige folgte ihm kurzerhand und wurde auf dem Bahnhofsvorplatz von dem 28-Jährigen geschlagen. Er meldete den Vorfall der Polizei, die den 28-Jährigen stellte. Der bereits polizeibekannte Mann führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2 Promille nachwies. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:03

    POL-HA: Hagener randaliert mehrfach nach gefährlicher Körperverletzung

    Hagen-Mitte (ots) - In der Hochstraße kam es Sonntagnacht (25.01.) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach Angabe von Zeugen stritt sich ein 47-Jähriger gegen 02.50 Uhr mit drei Männern. Der Hagener sei mit diesen auf den Museumsvorplatz gegangen und aus dem Sichtfeld der Zeugen gewesen. Kurz darauf kam der 47-Jährige jedoch blutend zurück. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:10

    POL-HA: Junger Autofahrer weicht Tier aus - Insasse bei Unfall schwer verletzt

    Hagen-Garenfeld (ots) - Am Montag (26.01.) fuhr ein Autofahrer kurz nach Mitternacht auf der Ruhrtalstraße in einen Grünstreifen, bei dem Unfall zog sich ein Mitfahrer des Mannes schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 18-jährige VW-Fahrer in Richtung Hagen unterwegs, als nach seinen Angaben ein Tier auf die Fahrbahn lief. Der ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:15

    POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Hagen (ots) - Sonntagnacht schaffte es ein 40jähriger Autofahrer gleich zweimal für einen Polizeieinsatz zu sorgen. Zunächst wurde der in Hagen-Helfe wohnende Mann um 02 Uhr nachts in seinem Auto (Hyundai i10) fahrend angehalten und kontrolliert. Hier fiel er den Polizeibeamten auf, da er mit seinem PKW über den Bergischen Ring fuhr, ohne das Licht eingeschaltet zu haben. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Mann bereits vor längerer Zeit die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren