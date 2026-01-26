Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter 28-Jähriger greift Busfahrer an

Hagen-Mitte (ots)

Ein 28-Jähriger betrat am Sonntagmorgen (25.01.2026) einen Bus am Hauptbahnhof und griff den 64 Jahre alten Fahrer an. Der 64-Jährige eilte dem Mann hinterher und wurde geschlagen.

Der 28-Jährige begab sich um etwa 6.20 Uhr in einen Bus, der am ZOB wenig später seine Fahrt beginnen sollte. Der Busfahrer ließ den Mann bereits einsteigen und wurde von ihm in der Fahrerkabine angegangen. Er forderte den Fahrgast auf, den Bus zu verlassen, woraufhin der Mann ausrastete und eine volle Getränkedose nach dem Busfahrer warf. Anschließend verließ der Randalierer den Bus.

Der 64-Jährige folgte ihm kurzerhand und wurde auf dem Bahnhofsvorplatz von dem 28-Jährigen geschlagen. Er meldete den Vorfall der Polizei, die den 28-Jährigen stellte. Der bereits polizeibekannte Mann führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2 Promille nachwies. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. (rst)

