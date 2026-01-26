PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener randaliert mehrfach nach gefährlicher Körperverletzung

Hagen-Mitte (ots)

In der Hochstraße kam es Sonntagnacht (25.01.) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach Angabe von Zeugen stritt sich ein 47-Jähriger gegen 02.50 Uhr mit drei Männern. Der Hagener sei mit diesen auf den Museumsvorplatz gegangen und aus dem Sichtfeld der Zeugen gewesen. Kurz darauf kam der 47-Jährige jedoch blutend zurück. Die anderen Personen, unter denen sich nach Angaben der Zeugen ein 29-Jähriger befand, entfernten sich in unbekannte Richtung.

Als Polizisten mit dem verletzten 47-Jährigen sprechen wollten, gestaltete sich dies aufgrund seiner starken Alkoholisierung (1,8 Promille) sehr schwierig. Er gab an, verprügelt worden zu sein. Eine Personenbeschreibung oder genauere Angaben konnte er nicht machen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Der Hagener wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort löste er kurz darauf einen weiteren Einsatz aus. Um 4.30 Uhr randalierte er nach der Behandlung und weigerte sich, das Krankenhaus zu verlassen. Der 47-Jährige verhielt sich verbal aggressiv. Die Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis. Kurz darauf trafen die Beamten vor einer Kneipe auf den Hagener. Hier mischte er sich in eine Auseinandersetzung ein und provozierte nach Angaben von Mitarbeitern andere Gäste. Der 47-Jährige wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

