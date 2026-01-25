PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen (ots)

Sonntagnacht schaffte es ein 40jähriger Autofahrer gleich zweimal für einen Polizeieinsatz zu sorgen.

Zunächst wurde der in Hagen-Helfe wohnende Mann um 02 Uhr nachts in seinem Auto (Hyundai i10) fahrend angehalten und kontrolliert. Hier fiel er den Polizeibeamten auf, da er mit seinem PKW über den Bergischen Ring fuhr, ohne das Licht eingeschaltet zu haben. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Mann bereits vor längerer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war, er seinen Führerschein aber noch nicht abgegeben hatte.

Dieser wurde vor Ort von den Polizisten sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt eindringlich untersagt und auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Eine Strafanzeige gegen ihn (Fahren ohne Fahrerlaubnis) und auch seine Mutter als Halterin des Autos wurde geschrieben (Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis).

Knapp drei Stunden später wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gerufen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein PKW (Hyundai i10) auf der Alexanderstraße ohne erkennbaren Grund in den Gegenverkehr gefahren ist und anschließend gegen einen geparkten PKW prallte. Aus dem verunfallten Auto liefen drei Insassen (zwei Frauen, ein Mann) weg, nur der verletzte Fahrer blieb vor Ort.

Bei dem leicht verletzten Unfallfahrer handelte es sich um 40jährigen Mann ohne Führerschein. Dieser hatte nicht nur die eindeutige Weisung der Polizei missachtet, keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen, sondern in der Zwischenzeit auch noch Drogen konsumiert. Er selbst gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein und deshalb den Unfall verursacht zu haben.

Jetzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine zweite Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde geschrieben und das Auto seiner Mutter sichergestellt. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  25.01.2026 – 12:14

    POL-HA: Sohn randaliert in elterlicher Wohnung

    Hagen (ots) - Am Samstagmittag (14:50 Uhr) meldete sich ein Ehepaar (64, 59) über den Notruf bei der Polizei Hagen und bat um Hilfe. Das in Elsey wohnende Elternpaar hatte ihren erwachsenen Sohn (35) bei sich aufgenommen, nachdem dieser aus seiner eigenen Wohnung zwangsgeräumt worden war. So wollten sie ihrem Sohn die Obdachlosigkeit ersparen. Nach Angaben der Eltern ist der Sohn seit längerer Zeit Drogenabhängig und ...

    mehr
  24.01.2026 – 09:21

    POL-HA: Versuchter Raub in der Esserstraße

    Hagen (ots) - Am späten Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, wurde eine Frau in der Esserstraße Opfer eines versuchten Raubes. Die Frau befand sich auf einer abendlichen Hunderunde als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Täter griff ihr an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau angab, kein Geld bei sich zu haben, verlangte der Täter ihren Hund. Aus einem Reflex heraus schlug die ...

    mehr
