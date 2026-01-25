Polizei Hagen

POL-HA: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen (ots)

Sonntagnacht schaffte es ein 40jähriger Autofahrer gleich zweimal für einen Polizeieinsatz zu sorgen.

Zunächst wurde der in Hagen-Helfe wohnende Mann um 02 Uhr nachts in seinem Auto (Hyundai i10) fahrend angehalten und kontrolliert. Hier fiel er den Polizeibeamten auf, da er mit seinem PKW über den Bergischen Ring fuhr, ohne das Licht eingeschaltet zu haben. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Mann bereits vor längerer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war, er seinen Führerschein aber noch nicht abgegeben hatte.

Dieser wurde vor Ort von den Polizisten sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt eindringlich untersagt und auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Eine Strafanzeige gegen ihn (Fahren ohne Fahrerlaubnis) und auch seine Mutter als Halterin des Autos wurde geschrieben (Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis).

Knapp drei Stunden später wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gerufen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein PKW (Hyundai i10) auf der Alexanderstraße ohne erkennbaren Grund in den Gegenverkehr gefahren ist und anschließend gegen einen geparkten PKW prallte. Aus dem verunfallten Auto liefen drei Insassen (zwei Frauen, ein Mann) weg, nur der verletzte Fahrer blieb vor Ort.

Bei dem leicht verletzten Unfallfahrer handelte es sich um 40jährigen Mann ohne Führerschein. Dieser hatte nicht nur die eindeutige Weisung der Polizei missachtet, keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen, sondern in der Zwischenzeit auch noch Drogen konsumiert. Er selbst gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein und deshalb den Unfall verursacht zu haben.

Jetzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine zweite Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde geschrieben und das Auto seiner Mutter sichergestellt. (tr)

