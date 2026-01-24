Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in der Esserstraße

Hagen (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, wurde eine Frau in der Esserstraße Opfer eines versuchten Raubes. Die Frau befand sich auf einer abendlichen Hunderunde als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Täter griff ihr an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau angab, kein Geld bei sich zu haben, verlangte der Täter ihren Hund. Aus einem Reflex heraus schlug die Frau um sich und konnte flüchten. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, braune Haare, gepflegter Bart, weitere Bekleidung unbekannt. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02331-986 2066 zu melden. (ThSt)

