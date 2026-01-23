PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hubschrauber und Diensthund für Fahndung nach Einbruch im Hochschulviertel eingesetzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Tondernstraße flüchteten am Donnerstagabend (22.01.2026) drei bislang unbekannte Täter unerkannt. Anwohner wurden gegen 19.50 Uhr auf laute Geräusche aus einem Nachbarhaus aufmerksam. Eine der Zeuginnen begab sich deshalb nach draußen und erkannte zwei Männer, die über einen Zaun kletterten und dann über die Tondernstraße bergauf flüchteten. Aus einem am Straßenrand geparkten Mercedes stieg ein weiterer Unbekannter aus und flüchtete ebenfalls in dieselbe Richtung. Wie sich herausstellte, hatten die Männer sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und darin Kommoden durchwühlt. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren mehrere Polizeibeamte, ein Diensthund sowie ein Hubschrauber eingesetzt. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Unbekannten wurden durch die Zeugen als etwa 20 - 25 Jahre alt und 180 cm bis 185 cm groß beschrieben. Einer von ihnen trug eine helle Jeanshose, helle Sneaker sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite Mann war ähnlich bekleidet, trug eine helle Aufschrift auf seinem Hoodie und hatte eine schlanke Statur. Der Unbekannte, der aus dem Auto ausstieg und flüchtete, trug eine blaue Hose und hielt den Autoschlüssel in der Hand. Den Mercedes, der als Täterfahrzeug in Frage kommt, beschlagnahmten die Polizeibeamten. Die Kripo ermittelt wegen des Tageswohnungseinbruchs und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

