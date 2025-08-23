Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Oedheim, Landstraße 1088: Tragischer Verkehrsunfall - Motorradfahrer stirbt

Heilbronn (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1088 zwischen Oedheim und Neuenstadt ein schwerer Unfall, bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Heilbronn tödlich verunglückte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Lenker eines Pkw VW Bora ein weiteres Fahrzeug überholen wollte und hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah. Hierbei kam es zu einer frontalen Kollision, wobei der Motorradfahrer von seinem Krad geschleudert wurde und mit einer Vielzahl von Verletzungen auf der Straße zum Liegen kam. Er wurde noch kurzfristig reanimiert, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Der 33-jährige VW Lenker wurde ebenfalls verletzt und musste in ein nahegelegenes Kran-kenhaus verbracht werden. Das Motorrad wurde vollständig zerstört und der VW Bora ebenfalls, auf beiden Fahrstreifen der Landstraße bildete sich ein größeres Trümmerfeld, so dass die Strecke zunächst komplett gesperrt werden musste. Aufgrund weiterführender Unfallaufnahme muss die Strecke bis in den 23.08 gesperrt bleiben, eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Das Polizeirevier in Neckarsulm und die Verkehrspolizei in Weinsberg waren zeitweise mit 5 Streifen im Einsatz. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr angefordert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 3 Einsatzwagen und 17 Kräften vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ordnete die Hinzuziehung eines Unfallgutachters an. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro.

