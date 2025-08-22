PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkws zerkratzt - Zeugenaufruf

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Aglasterhausen: Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt - Zeugen gesucht

Drei Fahrzeuge wurden in der Nacht auf Freitag in der Grubenstraße in Aglasterhausen beschädigt. Zwei Pkws, ein Mazda und ein Opel, waren zwischen Mitternacht und Freitagmorgen, 5:30 Uhr, am Straßenrand geparkt. Der dritte Pkw, ein Toyota Geländewagen, befand sich unter einem Carport auf einem Grundstück. Alle drei Fahrzeuge wurden durch einen unbekannten Täter, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

