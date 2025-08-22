Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Frau in Umkleideräumlichkeiten gefilmt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Waldbrunn-Strümpfelbrunn: Mann filmt Frau in Thermalbad

Am Donnerstagabend fertigte ein bislang unbekannter Mann in einem Thermalbad in Waldbrunn-Strümpfelbrunn, Video- oder Bildaufnahmen einer Frau, welche im Begriff war sich zu entkleiden. Der Vorfall passierte gegen 18 Uhr im Bereich der Umkleidekabinen. Als die 70-Jährige den Vorfall bemerkte wollte sie den Täter stellen. Dieser ergriff daraufhin die Flucht und rannte in Richtung des Ausgangs. Dem Opfer gelang es den Mann kurzzeitig festzuhalten. Dieser konnte sich losreißen und rannte anschließend in den Außenbereich. Ein 30-jähriger Zeuge des Geschehens nahm abermals die Verfolgung auf, konnte den Tatverdächtigen allerdings nicht aufhalten. Der Mann flüchtete im Anschluss in den angrenzenden Wald. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war männlich, circa 1,70m bis 1,80m groß und etwa 55 bis 65 Jahre alt. Er war korpulent und hatte kurzes, lichtes, dunkles Haar mit Geheimratsecken. Bekleidet war er mit einem blauen Polo-Shirt mit weißem Innenkragen, einer blauen kurzen Hose, schwarzen Socken und dunkelbraunen Schuhen mit hellen Streifen an der Vorderseite. Er führte eine schwarze Sporttasche mit sich und hatte eine Sonnenbrille auf. Zeugen, die den beschriebenen Mann identifizieren können oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell