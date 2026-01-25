Polizei Hagen

POL-HA: Sohn randaliert in elterlicher Wohnung

Hagen (ots)

Am Samstagmittag (14:50 Uhr) meldete sich ein Ehepaar (64, 59) über den Notruf bei der Polizei Hagen und bat um Hilfe.

Das in Elsey wohnende Elternpaar hatte ihren erwachsenen Sohn (35) bei sich aufgenommen, nachdem dieser aus seiner eigenen Wohnung zwangsgeräumt worden war. So wollten sie ihrem Sohn die Obdachlosigkeit ersparen.

Nach Angaben der Eltern ist der Sohn seit längerer Zeit Drogenabhängig und stand auch heute unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aufgrund dessen hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle und beschimpfte, beleidigte und bedrohte seine Eltern.

Im Beisein der Polizei wurde er mehrfach von den Eltern aufgefordert, die Wohnung zu verlassen, was er aber vehement verweigerte. Auch die polizeiliche Aufforderung (Platzverweis) ignorierte er und wurde zunehmend aggressiver.

Als er die eingesetzten Polizisten angriff, wurde er durch den Einsatz körperliche Gewalt unter Kontrolle gebracht. Er wehrte sich allerdings dermaßen, dass insgesamt vier Polizisten erforderlich waren, um ihn letztendlich fixiert aus dem Haus zu tragen. Anschließend wurde er einem Krankenhaus zugeführt, indem seine Verletzungen behandelt und eine richterlich angeordnete Blutprobenentnahme vorgenommen wurde.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er bis zum Folgetag im Polizeigewahrsam sicher untergebracht.

Ein Polizeibeamter wurde durch den 35jährigen verletzt (Handverletzung), so dass dieser nicht mehr weiterarbeiten konnte. Es sind mehrere Strafanzeigen gefertigt worden, mit denen sich der Mann demnächst auseinandersetzten muss. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell