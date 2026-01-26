Polizei Hagen

POL-HA: Junger Autofahrer weicht Tier aus - Insasse bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Montag (26.01.) fuhr ein Autofahrer kurz nach Mitternacht auf der Ruhrtalstraße in einen Grünstreifen, bei dem Unfall zog sich ein Mitfahrer des Mannes schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 18-jährige VW-Fahrer in Richtung Hagen unterwegs, als nach seinen Angaben ein Tier auf die Fahrbahn lief. Der Hagener gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass er gebremst habe, dem Tier auswich und dabei ins Schleudern geriet. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Zwei Freunde des Mannes (18 und 19 Jahre alt), die sich mit in dem VW befanden, suchten noch vor Eintreffen der Polizei ein Krankenhaus auf. Der 18-jährige Mitfahrer hatte schwere Verletzungen, er verblieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Der Fahrer des VW und ein weiterer Insasse bleiben unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (arn)

