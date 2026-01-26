PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss eingeschlafen? - Unfallfahrer prallt gegen geparkten PKW

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntag (25.01.2026) ging ein Paar gegen 05:00 Uhr die Alexanderstraße entlang, als sich ihnen ein Hyundai näherte. Das Auto fuhr plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen geparkten Mercedes. Aus dem Hyundai stieg ein 40-Jähriger mit einer Platzwunde am Kopf aus und bat die Zeugen, nicht die Polizei zu verständigen. Die dennoch hinzugerufenen Beamten fanden heraus, dass dem Hagener bereits im Dezember die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Führerschein wurde ihm nach einer Verkehrskontrolle einige Stunden vor dem Unfall durch Polizisten in Hohenlimburg abgenommen und sichergestellt. Zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Den Polizisten lagen vor Ort erste Anhaltspunkte für Drogenkonsum vor. Aus dem Hyundai stiegen nach weiteren Zeugenaussagen unmittelbar nach dem Unfall zwei Frauen und ein Mann aus. Die drei Personen entfernten sich aus unbekannten Gründen von der Unfallstelle. Hinweise zu der Gruppe werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. Das Verkehrskommissariat prüft jetzt, ob der Mann am Steuer einschlief und so den Unfall verursachte. (hir)

