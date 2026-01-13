Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus
Kierspe (ots)
Unbekannte sind gestern zwischen 18.20 und 18.45 Uhr an der Fliederstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie verschafften sich Zutritt ins Innere und gelangten so an Schmuck und Bargeld, die Kripo ermittelt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (lubo)
