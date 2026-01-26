PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin verliert durch tief stehende Sonne die Kontrolle

POL-HA: Autofahrerin verliert durch tief stehende Sonne die Kontrolle
Hagen-Boele (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin verletzte sich am Freitag (23.01.) schwer, nachdem sie in der Dortmunder Straße/Hengsteyer Straße in einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Hyundai verloren hatte. Als die Hagenerin den Kreisverkehr gegen 14.20 Uhr in Richtung Boeler Ring verlassen wollte, sei sie nach eigenen Angaben durch die tief stehende Sonne geblendet worden. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 33-Jährige in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär behandelt. Das Auto der Hagenerin war stark beschädigt und wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (arn)

