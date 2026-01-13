POL-LIP: Extertal. Vermisster 46-Jähriger wieder angetroffen.
Lippe (ots)
Der seit Montagabend (12.01.2026) vermisste 46-jährige Mann aus dem Extertal ist selbstständig und wohlbehalten an seine Anschrift zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit zurückgenommen. Medien und Bevölkerung werden gebeten, alle Daten und Fotos des Mannes zu löschen. Vielen Dank für die Mithilfe.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell