POL-LIP: Extertal. Öffentlichkeitsfahndung: 46-Jähriger vermisst.
Lippe (ots)
Die Polizei sucht seit Montagabend (12.01.2026) gegen 18 Uhr einen 46-jährigen Mann aus Extertal.
Der Mann mit mittelbraunem Haar, Geheimratsecken, grauem Vollbart, Brille und kräftiger Statur verließ seine Wohnung mit einem blauen Opel Zafira mit dem Kennzeichen LIP-JT 185. Er trug eine grüne Bomberjacke, olivgrüne Hose und orange-schwarze Skaterschuhe.
Fotos und alle Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/191564 zu finden.
Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kreispolizeibehörde Lippe bittet um Hinweise zur Aufklärung seines Aufenthaltsortes.
Wer Angaben machen kann, wird gebeten, das Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.
