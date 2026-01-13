Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Öffentlichkeitsfahndung: 46-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht seit Montagabend (12.01.2026) gegen 18 Uhr einen 46-jährigen Mann aus Extertal.

Der Mann mit mittelbraunem Haar, Geheimratsecken, grauem Vollbart, Brille und kräftiger Statur verließ seine Wohnung mit einem blauen Opel Zafira mit dem Kennzeichen LIP-JT 185. Er trug eine grüne Bomberjacke, olivgrüne Hose und orange-schwarze Skaterschuhe.

Fotos und alle Infos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/191564 zu finden.

Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kreispolizeibehörde Lippe bittet um Hinweise zur Aufklärung seines Aufenthaltsortes.

Wer Angaben machen kann, wird gebeten, das Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell