PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Seniorinnen durchschauen falsche Ärzte.

Lippe (ots)

Am Freitag (09.01.2026) versuchten Telefonbetrüger mehrfach, Seniorinnen im Lemgoer Stadtgebiet hinters Licht zu führen. Im Laufe des Tages erhielten vier Frauen im Alter zwischen 76 und 88 Jahren Anrufe von angeblichen Ärzten einer Notaufnahme. Die Täter täuschten medizinische Notfälle von Angehörigen vor, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche, beendeten die Gespräche und erstatteten Anzeige, sodass kein Vermögensschaden entstand.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:49

    POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Massage-Salon.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (10.01.2026) und Montagmorgen (12.01.2026) versucht, gewaltsam in einen Massage-Salon an der Hans-Hinrichs-Straße einzudringen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen, dass sich die Eingangstür nur schwer öffnen ließ und stellte Beschädigungen fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:42

    POL-LIP: Detmold. Drei Unbekannte stehlen Kabel bei den Stadtwerken.

    Lippe (ots) - In der Nacht zum Freitag (08./09.01.2026) drangen gegen 2 Uhr drei unbekannte Täter in den Lagerhof der Stadtwerke Detmold am Gelskamp ein. Sie stahlen Kabel im Wert von rund 15.000 Euro. Gesucht werden drei schlanke, männliche Personen: Die erste Person trug eine graue Jacke, blaue Jeans und braune Schuhe; eine zweite Person war mit blauer Jacke, beiger Hose, grauer Schirmmütze und schwarz-weißen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:53

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Harvester angezündet.

    Lippe (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend (10.-11.01.2026) zündeten unbekannte Täter in einem Waldgebiet in Leopoldstal im Bereich Eichenweg eine selbstfahrende Forstmaschine (Harvester, Baujahr 2008) an. Der Holzvollernter brannte nahezu vollständig aus. Diesel und Hydrauliköl traten aus. Das Kriminalkommissariat 1 der Kreispolizeibehörde Lippe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren