POL-LIP: Lemgo. Seniorinnen durchschauen falsche Ärzte.
Lippe (ots)
Am Freitag (09.01.2026) versuchten Telefonbetrüger mehrfach, Seniorinnen im Lemgoer Stadtgebiet hinters Licht zu führen. Im Laufe des Tages erhielten vier Frauen im Alter zwischen 76 und 88 Jahren Anrufe von angeblichen Ärzten einer Notaufnahme. Die Täter täuschten medizinische Notfälle von Angehörigen vor, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche, beendeten die Gespräche und erstatteten Anzeige, sodass kein Vermögensschaden entstand.
